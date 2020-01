Salta da uno strapiombo a tutta velocità e finisce nell'oceano: il video

Il web è, ogni giorno di più, un terreno fertile per nuovi e talvolta assurdi video. Quello di oggi arriva dalla California, dove qualcuno ha lanciato da uno strapiombo un lussuoso SUV nell'oceano.

La polizia locale sta ancora indagando sull'accaduto e cercando il conducente responsabile dell'incidente, che come mostra il video pubblicato da The Mercury News non ha girato a una curva e ha lanciato il suo SUV direttamente nell'Oceano Pacifico da uno strapiombo. Anche se la clip è molto breve, e non di grande qualità, girata da un'auto proveniente in senso contrario, si vede chiaramente un SUV Lexus di colore nero raggiungere a tutta velocità il bordo dello strapiombo e partire a razzo verso l'oceano, a un'altezza da non sottovalutare.

Di strade simili in California ce ne sono parecchie, anzi sono una delle particolarità dello Stato, tanto che anche il cinema si è spesso preso la licenza di lanciare auto da quegli strapiombi assolati. Un vero incidente di questo tipo però mette davvero i brividi, sembra che il conducente abbia perso il controllo della vettura senza riuscire a sterzare al momento dovuto; la polizia ha subito ritrovato il mezzo in acqua ma del conducente nessuna traccia. Le ricerche dei sommozzatori sono partite subito ma senza ottenere particolari risultati, anche perché le condizioni del mare hanno costretto a fermare la missione in anticipo.