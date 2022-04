Salta un dosso con il pick-up e si frattura la colonna vertebrale: il video

Spesso a sentire le parole SUV e pick-up (e per SUV intendiamo i mostruosi veicoli americani over-size) si pensa a mezzi pesanti e poco prestanti, bisogna però riconoscere che diversi modelli hanno propulsori eccezionali - come ad esempio i pick-up Ford con il badge Raptor. Ebbene con un F-150 Raptor ci si può anche "rompere la schiena".

In Italia il badge Raptor si può trovare a bordo del Ford Ranger, che nel nostro Paese purtroppo è riconosciuto come veicolo commerciale e si può acquistare solo da professionisti (nel fango con il nuovo Ford Ranger Raptor). Negli USA la questione è più fluida, esistono versioni del Raptor anche con il Bronco e l'F-150 (fra l'altro esiste anche un Ford F-150 Raptor LEGO Technic), uno dei pick-up più venduti d'America.

Proprio con un F-150 Raptor un utente si è letteralmente rotto la schiena - e dell'episodio esistono prove filmate. Nel video che trovate in basso, proveniente da Instagram, l'uomo alla guida vi spiega nella didascalia che quel salto è costato una compressione della colonna vertebrale. Parlando poi con The Drive, Caz (questo il nome dell'uomo protagonista dell'incidente) ha raccontato: "Fra amici si provava a fare un po' di salti con i pick-up, cercando di capire quale mezzo riuscisse a saltare di più, con uno di questi salti però ho avuto la sfortuna di atterrare con tutte e quattro le ruote perfettamente in linea. Le sospensioni si sono compresse al loro massimo, con l'impatto dunque si è compressa anche la mia colonna vertebrale. La vertebra T12 si è rotta in tre pezzi e ho provato il dolore più lancinante della mia vita. Ho abbandonato il pick-up in un campo e mi sono lanciato a terra cercando di rimettere dritta la mia schiena."

Caz non è stato il solo a farsi male nello stesso giorno, anche un suo amico è ricorso alle cure ospedaliere dopo un atterraggio brutale con un altro F-150 Raptor. Tornando a Caz, per lui si prospetta un'operazione e un lungo periodo di riabilitazione: "Pensavo di poter danneggiare il mio veicolo ma non ho mai pensato di poter far male a me stesso in questo modo". L'F-150 Raptor invece, a quanto pare, non si è fatto nulla, il padre di Caz lo guida ancora ed è tutto perfetto, non ci sono né rumori né altro...