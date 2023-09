Salta il blocco dei motori diesel Euro 5 in Piemonte: arriva il decreto in extremis

In qualche modo lo avevamo anticipato il 7 settembre che il blocco dei diesel Euro 5 in 76 comuni del Piemonte potesse saltare: ora abbiamo la conferma, se ne riparlerà sostanzialmente nel 2025.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in fretta e furia il decreto legge che rinvia il blocco dei motori diesel Euro 5 in Piemonte, che sarebbe scattato il prossimo 15 settembre in 76 comuni della regione. Secondo Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’obiettivo principale del governo era di rinviare il blocco, che avrebbe “generato una crisi sociale ed economica di famiglie e imprese”.

Il decreto chiede anche a Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto di aggiornare i piani per la qualità dell’aria cercando soluzioni alternative ai blocchi del traffico avvenuti fra il 2021 e il 2023. Dunque fino all’1 ottobre 2024 la questione è congelata, fino a quel momento i motori diesel Euro 5 sono salvi, poi si discuterà di un eventuale stop nei comuni con più di 30.000 abitanti dotati di una buona rete di trasporto pubblico. Dal 1 ottobre 2025 invece, negli stessi comuni con più di 30.000 abitanti, il blocco dei motori diesel Euro 5 sarà effettivo, dunque con il decreto appena approvato si recuperano due anni di tempo.



Mentre il Piemonte prende tempo sui motori diesel Euro 5, a Milano scattano nuovi prezzi e divieti in Area C dall'1 ottobre 2023.