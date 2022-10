Al Salone di Parigi Renault presenta la 4ever Trophy Concept: anticipa un SUV per il 2025

Renault aveva annunciato il ritorno della “4” mostrando un vedo-non vedo della vettura, e oggi finalmente possiamo vederla senza veli al Salone di Parigi. Si chiama Renault 4ever Trophy Concept ed è un chiaro tributo alle Renault 4L Trophy che venivano utilizzate nell’evento a loro dedicato che attraversava il Marocco.

Il 2023 poi è l’anno in cui si celebra il 25° anniversario della Renault 4 e per questo motivo la casa ha deciso di rendere onore al famoso modello con un prototipo che anticipa le forme e i contenuti di un piccolo crossover atteso per il 2025, che al momento si presenta al pubblico come un veicolo “rugged”, pronto ad ogni tipo di evenienza.

L’impatto estetico è di prim’ordine con tutti i muscoli in bella vista e una carrozzeria verniciata in tinta Gun Silver Metal a contrasto con diversi dettagli in tinta fucsia, e cerchi da 19 pollici in tinta nera con pneumatici da 255/55 con un disegno più votato all’offroad.

A muoverla ci pensa un powertrain che sfrutta un motore elettrico da 134 CV che prende energia da una batteria da 42 kWh disposta sul pianale tra i due assi e in grado di offrire un’autonomia fino a 402 km. Quanto alle dimensioni, si parla di una lunghezza di 4,16 metri e una larghezza di 1,95 metri quindi si collocherebbe nello stesso segmento dell’attuale Renault Captur (la nostra prova su strada della Renault Captur E-Tech Hybrid).

Il veicolo nasce poi sulla nuova piattaforma CMF-BEV espressamente dedicata ai veicoli elettrici, che permette l’utilizzo di un interasse tra le ruote particolarmente generoso, un dettaglio che permette angoli d’attacco più favorevoli e una migliore abitabilità interna, che purtroppo non possiamo valutare dal momento che la casa francese non ha rilasciato alcuna immagine dell’abitacolo.

Come detto, si tratta di un concept che suggerisce alcuni stilemi che vedremo in un prossimo SUV elettrico previsto nel 2025, dunque molti elementi che caratterizzano la 4ever Trophy non arriveranno poi nella versione di serie, come il portapacchi da tetto in fibra di carbonio o i cerchi dotati di compressore per variare la pressione al volo.