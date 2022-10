Salone di Parigi, attivisti imbrattano Ferrari in mostra contro industria automotive

Aumenta il numero di attivisti che si fanno notare al mondo per le loro manifestazioni: se in Italia ci sono gli ambientalisti che bloccano il Grande Raccordo Anulare di Roma, in Francia al Salone di Parigi un altro gruppo ha deciso di imbrattare alcune Ferrari e incollarsi a esse per manifestare contro l’industria automotive.

Nelle ultime giornate su Twitter sono apparsi molteplici post pubblicati proprio da Extinction Rebellion France, dove si legge che una dozzina di attivisti hanno occupato uno stand con quattro Ferrari in mostra per “denunciare un'industria inquinante che cerca di lavare la sua immagine con veicoli ‘verdi’”. La critica è rivolta in particolar modo alle aziende che hanno “promosso l’auto individuale come il trasporto del futuro”.

Dall’intero thread, ricco di fotografie, si legge poi la condanna al settore automobilistico e la successiva richiesta di un divieto di pubblicità per i singoli veicoli. Al loro posto, si richiede un aumento degli investimenti sui trasporti pubblici per migliorarli e ridurre la precarietà della mobilità: “Il costo di un'auto è di 350 euro al mese. Il singolo modello di veicolo promosso dall'industria è un'illusione. 13,3 milioni di francesi sono precari”, scrivono i gestori dell’account Twitter.

Nello stesso tempo, però, al Paris Motor Show una dozzina di attivisti di Scientist Rebellion hanno bloccato lo stand Volkswagen per 41 ore incollandosi davanti ad alcune Porsche, senza comunque imbrattarle. Un’altra rappresentanza si è invece posizionata al di fuori del museo Volkswagen chiedendo esplicitamente al CEO l’applicazione di un limite di velocità permanente a 100 km/h sulle autostrade e superstrade, atto che consentirebbe di ridurre l’emissione di gas serra di 5,4 milioni di tonnellate all’anno.

Parlando sempre del produttore tedesco, recentemente Volkswagen ha confermato il ritorno dei pulsanti sul volante.