Al salone di Los Angeles, Galpin svela i nuovi Land Rover Defender ispirati agli anni '60

Il salone si Los Angeles ha già regalato alcuni annunci degni di nota, come la presentazione delle nuove Porsche Taycan GTS e Sport Turismo GTS, ma ci sono tante altre soprese che rischiano di passare inosservate, come il progetto di Galpin Auto Sports, che ha deciso di dare una ventata di retro al nuovo Land Rover Defender.

Galpin ha deciso di dare vita a questa personalizzazione collaborando assieme al brand d’abbigliamento Undefeated, trasformando il Defender di oggi in uno dei primi modelli degli anni ‘60, in particolare i modelli Serie I e Serie II (a tal proposito, guardate il Land Rover Defender Serie 2 elettrificato da Everrati).

Per questo motivo i cerchi sono in acciaio e completamente “pieni”, e la loro tinta viene ripresa su alcuni dettagli del SUV inglese, così da creare un contrasto di due tonalità di colori pastello. L’azienda ha quindi portato due modelli differenti, uno progettato sul Defender a passo corto e uno si quello a passo lungo.

Il primo è infatti un Defender 90 P400 First Edition verniciato in tinta Jaguar Green con cerchi e altri dettagli in tinta avorio. Gli interni hanno un rivestimento in pelle pergamena e il resto dell’allestimento rispecchia il pacchetto Blackout di Land Rover. Sul tento invece c’è un portapacchi dedicato con tanto di tavola da surf e altro equipaggiamento per allestire un piccolo campo.

Il secondo esemplare si basa invece sul più lungo Defender 110 P400 SE, ancora una volta con dettagli avorio accostati ad una tinta Jaguar Navy. Gli interni sono gli stessi che vi abbiamo descritto pocanzi, ma grazie allo spazio supplementare è stato aggiunto un lavello della Nomad Kitchen Co., un piccolo tavolo estraibile e un frigorifero, così da avere tutto l’occorrente per un campeggio perfetto.

Le modifiche effettuate da Galpin non toccano invece il motore, che rimane il 6 cilindri Land Rover da 3.0 litri che eroga 400 CV e 550 Nm di coppia. Per adesso sono queste le informazioni a nostra disposizione, ma l’azienda rilascerà ulteriori notizie a partire dal prossimo dicembre.

Galpin ha scelto quindi di modificare il Defender per dargli un look d’altri tempi, invece altri hanno intrapreso un percorso completamente differente: guardate il Land Rover Defender da corsa preparato da Bowler.