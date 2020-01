Al Salone di Ginevra la BMW i4 elettrica da 530 cv : la sfida a Tesla è lanciata

BMW ha confermato tutto: la prossima berlina elettrica della casa automobilistica di Monaco di Baviera verrà mostrata al mondo al Salone di Ginevra per sfidare direttamente la Tesla Model 3 di Elon Musk.

Il suo approdo sul mercato è previsto per il 2021, e la produzione partirà entro l'inizio del prossimo anno presso lo stabilimento principale dell'azienda situato proprio a Monaco, in Germania. La vettura avrà un aspetto meno appariscente rispetto alla sorella i3, e farà uso della quinta generazione della tecnologia eDrive, il nome che ha scelto BMW per distinguere la propria propulsione elettrica dalle altre, promettendo più efficienza e silenziosità.

Il più grande passo avanti a detta della compagnia è stato effettuato sulle nuove batterie. Quelle della i4 saranno infatti più compatte e prestanti, con un peso di 550 chilogrammi e una capacità di 80 kWh, in grado di fornire un'autonomia di 600 km per singola carica in ciclo WLTP. La potenza sprigionata si attesterà invece sui 530 cavalli (390 kW) e consentirà un tempo da 0 a 100 km/h di 4 secondi, e una velocità massima limitata a 200 km/h. Per la ricarica si presume una potenza di 150 kW, che porterà il pacco batterie all'80% in appena 35 minuti. Se aveste bisogno di uno stop and go veloce BMW dichiara un'autonomia di 100 chilometri in soli 6 minuti alla colonnina.

Per vederla presentata quindi bisognerà aspettare lo show automobilistico che si terrà tra il 5 e il 15 del prossimo mese di Marzo, e dal nostro canto non vediamo già l'ora. Nel frattempo si stanno diffondendo nuovi rumors riguardanti una eventuale BMW Serie 6 progettata per sfidare la Porsche 911, e i dirigenti della società non hanno smentito l'ipotesi.