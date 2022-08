Niente Salone di Ginevra per il quarto anno consecutivo, si terrà solo edizione Qatar

Lo scorso aprile sembrava essere arrivata la notizia migliore per gli appassionati del mondo automotive: il ritorno del Salone di Ginevra per il 2023. Purtroppo, però, con una decisione presa in queste giornate gli organizzatori hanno cancellato l’evento per il quarto anno consecutivo, e le ragioni sono molto semplici.

Il piano originale aveva visto la programmazione del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra dal 14 al 19 febbraio 2023, con l’evento gemello del Qatar, a Doha, previsto per novembre 2023. Il presidente del Comité permanent du La fondazione Salon International de l'automobile de Genève, Maurice Turettini, ha però affermato quanto segue in una nuova nota ufficiale: “A causa delle incertezze dell'economia globale e della geopolitica, nonché dei rischi legati allo sviluppo della pandemia, gli organizzatori hanno deciso di concentrarsi esclusivamente sulla pianificazione dell'evento a Doha nel 2023. Abbiamo fatto tutto il possibile per assicurarci di poter ospitare il GIMS 2023 a Ginevra a febbraio. Il formato dell'evento e il progetto migliorati sono stati accolti molto bene. Ma alla fine i rischi hanno prevalso sulle opportunità”.

A ciò si sono aggiunte le dichiarazioni dell’amministratore delegato del Salone di Ginevra, Sandro Mesquita: “Molti marchi non sono in grado di impegnarsi a partecipare a un salone in Europa in inverno”. Tra la stagione e le incertezze politico-economiche, dunque, gli appassionati potranno solamente recarsi al Doha Exhibition and Convention Center per il primo Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra in Qatar, il quale ricordiamo si terrà ogni due anni a partire dal 2023.

Parlando di eventi automotive, sappiate che alla Monterey Car Week è stata svelata la Venom F5 Roadster, l’auto scoperta più veloce al mondo.