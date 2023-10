Salone di Ginevra 2024, ritorno in sordina? Le Big tedesche danno forfait

Al Salone di Ginevra stiamo assistendo ad un ritiro in massa di alcune case automobilistiche tedesche, ovvero Mercedes-Benz, Audi e BMW. La casa bavarese è stata l'unica a dare una spiegazione. Sembra infatti che i brand stiano sempre più puntando a strategie "social first" e ad una gestione della comunicazione in autonomia.

Recenti avvenimenti come la pandemia di COVID-19 ha scatenato un'ondata di riflessione collettiva delle maggiori case automobilistiche, le quali si stanno sempre più spostando verso soluzioni digitali grazie anche alla maggior efficacia dei moderni mezzi di comunicazione. Non è ancora certo se anche Stellantis si ritirerà, dal momento che in occasione dell'evento è previsto il lancio della nuova Lancia Ypsilon.

In particolare si è osservato un risparmio finanziario notevole da parte dei marchi: organizzare un grande evento come un salone automobilistico richiede un investimento significativo in termini di spese di viaggio, personale, e spazi espositivi. Le case automobilistiche hanno cominciato a vedere un enorme potenziale di risparmio evitando questi costi. Mercedes sta registrando uno scarso gradimento delle proprie auto elettriche, quindi le presentazioni online permettono alle case automobilistiche di controllare completamente il momento e il contenuto delle loro rivelazioni riuscendo forse a spingere in modo più efficace sulla comunicazione. Questo offre flessibilità e consente loro di evitare il rischio di essere oscurati dalla concorrenza durante un grande salone automobilistico.

Questo cambio di atteggiamento delle case automobilistiche potrebbe riflettere il declino degli eventi automobilistici in persona a beneficio delle piattaforme digitali come TikTok e YouTube. Anche Toyota ha lasciato intendere che potrebbe essere improbabile la sua partecipazione al Salone di Ginevra nel 2024. Indubbiamente siamo di fronte a un grande periodo di cambiamento nell'industria automobilistica, e c'è chi dice che le esposizioni automobilistiche tradizionali in persona possa scomparire entro la seconda metà del decennio.