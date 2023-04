Al Salone dell'auto di Shangai debutterà la Polestar 4, la vettura più veloce del brand

Polestar 3 è diventato il SUV elettrico di riferimento per autonomia e velocità di ricarica, ma presto verrà affiancato da un altro crossover più compatto e sportivo, mosso da un powertrain elettrico: si tratta del Polestar 4 che farà il suo debutto al Salone dell’auto di Shangai che andrà in scena il prossimo 18 aprile.

Dunque anche Polestar ha scelto il palcoscenico dell’importante salone di Shangai per presentare al mondo il suo nuovo modello (Audi presenterà la monoposto da Formula 1 durante il Shangai Auto Show), dopotutto non è un segreto che il mercato cinese sia uno dei più importanti, specie per i veicoli a propulsione elettrica.

Polestar 4 si preannuncia come un SUV di taglia media che promette l’aerodinamica di una vettura coupé ma con lo spazio a bordo e l’abitabilità di un crossover, facendo poi affidamento su tecnologie moderne e al passo coi tempi. Inoltre, al suo debutto diventerà anche il modello più veloce della gamma Polestar, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 4 secondi netti, superando quindi quanto proposto dalla Polestar 2 BST Edition 230 da 476 CV.

Thomas Ingenlath, CEO del brand, ha dichiarato: “Polestar 4 non è semplicemente una versione modificata del nostro primo SUV. Al contrario, abbiamo riconsiderato l'intero design per creare una nuova generazione di SUV coupé”. Inoltre ha aggiunto che quando uscirà, nel 2024, dovrebbe avere un prezzo di listino di circa 55.000 euro, e avrà nel mirino la Porsche Macan EV.