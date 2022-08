Salite a bordo della Chevrolet Corvette Z06 2023 a Laguna Seca: quanto urla il V8!

Chevrolet ha ricevuto tantissimi ordini per la Corvette Z06 2023, ma la produzione sta andando molto a rilento: nel frattempo la casa americana sa come farsi amare, e in occasione della Monterey Car Week ha portato alcune Corvette Z06 a Laguna Seca, per far sentire che emozioni si provano a bordo della supercar.

Lo youtuber Speed Phenom è stato uno dei fortunati ad essere stato invitato all’evento e soprattutto a sedersi accanto di un pilota professionista per provare con mano le emozioni che può trasmettere la nuova supercar targata Chevrolet. Nonostante il pilota Ron Fellows non abbia certo tirato il collo alla vettura come se fosse nella qualifica di una gara, non si può non rimanere affascianti da quello che offre la nuova Corvette Z06.

E a prescindere dalle prestazioni assolute, ciò che lascia con un sorriso stampato in faccia è il sound che proviene dal suo motore V8 da 5.5 litri “flat-plane” chiaramente ispirato all’8 cilindri della Ferrari 458 Italia, come confermato da Chevrolet stessa. Questo motore però va ancora oltre e non a caso è considerato il V8 aspirato più potente mai montato su una vettura di serie, con una potenza di 670 CV e 624 Nm di coppia, e soprattutto con una zona rossa a 8.600 giri che regala un sound da oscar, dal timbro più europeo e ben distante dai classici otto cilindri americani, ma rimane comunque differente dal propulsore italiano.

Grazie al video registrato dallo youtuber possiamo goderci la sinfonia (anche perché in futuro la Chevreolet Corvette diventerà ibrida e poi elettrica) quindi mettetevi comodi, alzate il volume e divertitevi a bordo della Corvette Z06 per alcuni giri sulla leggendaria pista di Laguna Seca.