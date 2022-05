Saliamo a bordo del traghetto carico di McLaren sul Lago di Garda: 200 milioni di valore!

Ci sono eventi motoristici dalla rilevanza inarrivabile in giro per il pianeta, basti pensare al recente Concorso d’Eleganza Villa d’Este, il Cars & Coffe o il Festival of Speed di Goodwood, ma in nessuno di questi casi troverete mai una collezione McLaren tanto preziosa come questa, per di più tutte con cambio manuale e motore aspirato.

A bordo di questo traghetto infatti ci sono soltanto le leggendarie McLaren F1 declinate in diverse configurazioni, che sono state imbarcate sul Lago di Garda come parte di un tuor italiano organizzato dai legittimi proprietari per festeggiare il 30° anniversario della preziosa sportiva di Woking, nonché la prima vera hypercar della storia.

Avevamo visto una collezione McLaren analoga in occasione del Salon Retromobile di Parigi, ma qui il valore del convoglio è ancora superiore. Possiamo ammirare le bellezze presenti grazie ad un video girato nuovamente dallo youtuber The TJFF, che ci mostra numerosi modelli tra i quali spiccano le F1 GTR e soprattutto le F1 GTR Long Tail, versioni rarissime e dal costo esorbitante, che McLaren produsse soltanto in 106 esemplari. Sono proprio queste ultime ad impreziosire notevolmente la collezione di vetture a bordo del traghetto, con un valore stimato di circa 200 milioni di dollari.

Ma altre immagini registrate dallo youtuber italiano 19Bozzy92 mostrano anche altri modelli: la F1 è la protagonista del raduno ovviamente, ma ad accompagnarle c’era anche una McLaren P1 utilizzata come auto di supporto e la recente creazione firmata dallo stesso designer della F1, ossia la Gordon Murray Automotive T.50, col suo motore Cosworth V12 da oltre 12.000 giri/min. Dunque mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.