Saliamo a bordo della Tesla Model S Plaid a Laguna Seca: un giro silenzioso ma da record

Non è passato molto dall’annuncio del record per le vetture EV siglato sulla pista di Laguna Seca, che Unplugged Performance ci delizia con un video a bordo della Tesla Model S Plaid guidata da Randy Pobst. Il giro da primato è stato di 1:28,213, più rapido della velocissima Porsche 911 GT2 RS.

Come vi abbiamo illustrato giorni fa, la Model S Plaid di Unplugged Performance ha davvero poco da spartire con la vettura stradale, nonostante il preparatore le consideri quasi identiche. Infatti è evidente quando possa essere efficace il kit aerodinamico di cui è dotata la vettura, soprattutto se affiancato dalla presenza di pneumatici da pista slick. Non sono esenti da modifiche anche l’impianto frenante e le sospensioni, capite bene quindi che rispetto alla versione stock, la versione UP è un vero e proprio attrezzo da pista, e il tempo sul giro lo dimostra.

L’efficacia della preparazione si evince anche guardando il video, dove l’auto si mostra veloce e soprattutto composta in ogni situazione, al punto da sembrare quasi facile da portare al limite. Nello stesso giorno Randy ha guidato anche la Model S Plaid stradale, ma il tempo registrato dalla versione stock non è stato dichiarato, anche se siamo sicuri che si tratti di un crono ben distante da quello che vedete in video.

Se volete farvi un’idea ulteriore su quanto sia efficace la preparazione di Unplugged Performance, vi rimandiamo all’onboard registrato in occasione della Pikes Peak di qualche mese fa, dove la vettura si è portata a casa la vittoria di classe, e il decimo tempo assoluto.