Saliamo a bordo della RUF SCR 4.0: una Porsche dal look senza tempo e un sound pauroso

Negli ultimi anni abbiamo assistito all’esplosione del movimento delle restomod, ma prima ancora che si chiamassero in questo modo, alcune case automobilistiche già si dedicavano alla modernizzazione di veicoli più datati, come RUF, il costruttore tedesco esperto delle Porsche, che con la RUF SCR 4.0 incanta gli appassionati di Zuffenhausen.

Grazie al video del canale YouTube olandese AutoTopNL possiamo sederci alla guida della RUF SCR 4.0 e provare almeno un po’ di quelle emozioni che soltanto un’auto del genere è in grado di regalare. Parliamo infatti di un’apparentemente classica 911 964, che sotto la carrozzeria nasconde caratteristiche tecniche di primordine.

La SCR utilizza infatti un nuovo telaio in fibra di carbonio sviluppato insieme alla società ingegneristica Vela Performance, e la stessa carrozzeria è realizzata utilizzando la pregiata fibra nera. Inoltre sfrutta un sistema di sospensioni pushrod con due triangoli sovrapposti e ammortizzatori disposti in maniera orizzontale all’anteriore così come al posteriore. Sotto al cofano trova spazio il flat-six Porsche da 4.0 litri montato a sbalzo, che in questa configurazione esprime 510 CV e 470 Nm di coppia, scaricati sulle ruote posteriori attraverso un cambio meccanico a 6 rapporti e con un differenziale autobloccante.

L’auto rimane piuttosto leggera fermando l’ago della bilancia a 1250 kg, un peso contenuto che assieme alle prestazioni del motore le permettono di toccare i 100 km/h in appena 3,4 secondi con una velocità massima di 320 km/h, che purtroppo non è stata raggiunta nel consueto giro di prova sulle autobahn tedesche filmato da AutoTopNL, a causa del traffico. In compenso possiamo goderci numerose accelerazioni che ci rendono partecipi di un sound da oscar proveniente dalle due bocche da fuoco ovali che fuoriescono al di sotto del paraurti posteriore, quindi premete play e godetevi la sinfonia.

Se questo giro a bordo della RUF non è stato abbastanza, allora salite a bordo della Lamborghini Aventador SVJ da 332 km/h, oppure mettetevi alla guida della nuovissima Porsche 911 GT3 in tinta Blu Shark.