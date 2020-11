Saliamo a bordo di una nuova Tesla Model 3 2021: le novità in un video

Come probabilmente già saprete, Tesla sta costruendo la Model 3 2021 presso la sua Giga Fremont, con piccole ma ben assestate novità rispetto al modello precedente. Ebbene è arrivato il momento di vedere una nuova Tesla Model 3 2021 da vicino.

La vettura, aggiornata in alcuni aspetti, si può già ordinare online sul sito italiano di Tesla. Possiamo configurarla con i nuovi cerchi Sport da 19”, godere di un tunnel centrale in parte ridisegnato, con 4 porte USB e ricarica wireless per due smartphone. Anche l’impianto audio è stato migliorato, con la Model 3 che adesso offre il suono immersivo della Tesla Model Y - anche se il crossover continua ad avere qualche miglioria in più, come un secondo amplificatore.

Sulla variante Performance debuttano poi anche sulla Model 3 i cerchi Überturbine da 20” visti inizialmente sulla nuova Model Y Performance, oltre a un impianto audio premium da 14 altoparlanti, subwoofer e doppio amplificatore come sulla sorella di maggiori dimensioni. Al di là delle novità “scritte”, è il momento di salire a bordo di una nuova Model 3 2021 grazie al canale YouTube UpCar, lo stesso che ieri ci ha mostrato la nuova chiavetta USB di Tesla per salvare le registrazioni della Modalità Sentinella.