Saliamo a bordo della Lamborghini Essenza SCV12 sulla pista di Goodwood: che sound!

Il weekend più atteso dagli appassionati dei motori è iniziato con il Festival Of Speed di Goodwood, e finalmente iniziano a fare capolino video piuttosto interessanti sulle bellezze che popolano la tenuta di Lord March. In particolare oggi vi portiamo a bordo della Lamborghini Essenza SCV12, l’ultimo giocattolo da pista di Sant’Agata Bolognese.

Non chiamatela Aventador modificata perché, sebbene condividano alcuni componenti, con l’Essenza di parla tutta un’altra lingua. La SCV12 è una vettura dedicata ai clienti Lamborghini più facoltosi, che possono permettersi uno dei 40 esemplari disponibili, da affidare alle sapienti mani dei tecnici della casa, che si occuperà della preparazione e al trasporto delle vetture sulle piste più importanti del mondo, in occasione di eventi selezionati.

La caratteristica principale della Essenza è il suo telaio, una struttura monoscocca in fibra di carbonio omologata secondo le specifiche da corsa decisa dalla FIA. Il motore invece deriva dalla Aventador, ed è V12 aspirato da 6.5 litri, che in questa configurazione tocca 819 CV a 8500 giri/min, a cui viene collegato un cambio sequenziale X-Trac nella parte posteriore, a differenza della Aventador, dove il cambio si trova subito dietro ai sedili dell’abitacolo. Inoltre sull’Essenza lo scarico non ha alcun tipo di restrizione, e l’urlo del 12 cilindri è sconcertante, come potete sentire dal video.

A proposito del video, prima di partire per il giro cronometrato, Henry si è fatto spiegare il funzionamento del volante della vettura dal pilota, che mostrato prima di tutto le ghiere di controllo del differenziale e dell’intensità del servosterzo, il selettore delle sei mappature del motore, la ghiera di regolazione della frizione, ma anche regolazione dell’ABS e della ripartizione di frenata tra l’anteriore e il posteriore della vettura. Ultratecnologico lo specchietto retrovisore, che in realtà è uno display che durante la guida mostra la vista posteriore attraverso una camera, ma durante le soste ai box è utile per i tecnici per poter controllare un’infinità di parametri, organizzati in 6 pagine differenti.

Non vi rubiamo altro tempo e vi lasciamo al giro, quindi alzate il volume al massimo e godetevi il giro di giostra!