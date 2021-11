Saliamo a bordo della nuova Corvette Z06, l'americana ispirata alla Ferrari 458 Italia

È passata già una settimana dalla presentazionde della nuova Chevrolet Corvette Z06, ma ancora non è stata consegnata ai giornalisti, quindi è difficile immaginare come va e cosa si prova dietro al volante della nuova supercar americana. Lo youtuber EddieX ha però avuto l’onore di sedersi come passeggero a bordo di un esemplare prototipo.

Se avete già creato la vostra Corvette dei sogni con il configuratore ufficiale, adesso è arrivato il momento di sedersi virtualmente nell’abitacolo e fare un giro a bordo della Chevy. Il sound è uno dei protagonisti, e sentire il V8 aspirato da 5.5 litri salire fino agli 8,600 giri/min dà assuefazione. Questo propulsore garantisce 670 CV e 623 Nm di coppia massima, e con questi valori è il V8 aspirato più potente mai montato su una vettura di serie.

Inoltre, stando a quanto dichiarato dal conducente della Corvette, i tecnici Chevrolet hanno “composto” il sound della loro supercar ispirandosi al V8 da 4.5 litri della nostra Ferrari 458 Italia, ed effettivamente la somiglianza è evidente nel corso del video, dove più volte il pilota metteva in folle per far cantare la Z06, che oltretutto mette in luce una certa reattività e leggerezza nel prendere i giri.

Proseguendo nel video si scoprono altri piccoli dettagli sulla vettura, e in particolare sul pacchetto Z07 che migliora ulteriormente le prestazioni dell’auto. Con questo allestimento “performance” l’aerodinamica diventa più raffinata, in accordo con un assetto rivisitato e freni in materiale carbo-ceramico. Inoltre si possono montare i cerchi in carbonio, e il conducente ha svelato che in quel caso lo sterzo dell’auto viene messo a punto diversamente per lavorare in accordo con i cerchioni molto più leggeri che impattano in maniera evidente il comportamento della vettura.

Questo dimostra una grande attenzione al dettaglio, e mette in luce la buona volontà di rivaleggiare ad armi pare con le sportive europee. Quel che è certo, è che il pilota sembra estasiato e divertito nel guidare questa nuova sportiva.