Saliamo a bordo dell'Audi RS Q e-tron da Dakar: ecco i segreti del suo abitacolo

Alla lista degli impegni 2022 di Audi si è aggiunta la partecipazione alla Dakar, l’evento leggendario che unisce i due punti forti della casa dei quattro anelli, ossia rally ed endurance. Il prossimo 1° gennaio Audi schiererà quindi il suo prototipo elettrico RS Q e-tron in Arabia Saudita, e nell’attesa ci spiega i segreti dell’abitacolo.

Questa vettura correrà nella nuova categoria T1U (Ultimate), caratterizzata da un regolamento rivolto al futuro e che schiera veicoli elettrici. Audi ha scelto quindi di partecipare con una vettura equipaggiata con due motori elettrici derivati dalle unità montate sulla vettura da Formula E, e inoltre avrà un motore termico di derivazione DTM che verrà utilizzato soltanto come range extender, per caricare le batterie durante la marcia.

Capite bene che la tecnologia a bordo non manca, e dovrà essere monitorata dal pilota, e soprattutto dal co-pilota, durante la gara, il tutto senza mai perdere di vista le note di navigazione. Per questo motivo il cruscotto si compone di 4 schermi principali, o meglio, due strumentazioni di bordo e due tablet, uniti ad un’infinita di bottoni colorati sul volante e sulla console centrale.

Sul volante ci sono i comandi principali e di utilizzo più comune, come il clacson, i tergicristalli, il limitatore di velocità, e il selettore per visualizzare le varie pagine di dati sui vari cruscotti. Dietro alla corona c’è il piccolo schermo della strumentazione che fornisce la pressione delle gomme, la marcia inserita, la velocità ed eventuali avvisi di malfunzionamento qualora ce ne fossero.

Lo stesso tipo di display è montato anche sulla console centrale, così che le informazioni possano essere di facile lettura per entrambi i componenti dell’equipaggio, e in particolare per il co-pilota, che può regolare alcune funzionalità del mezzo. Sul display compaiono nuovamente le pressioni degli pneumatici, ma anche il bilanciamento della frenata tra anteriore e posteriore e la modalità di funzionamento del brake-by-wire e tanto altro.

La console centrale è poi corredata da 24 pulsanti con cui si può accendere l’aria condizionata e attivare o disattivare altri componenti dell’auto, specialmente nel caso in cui si presenti un guasto specifico. La coppia di tablet disposta davanti al sedile del co-pilota sono invece adibiti alla navigazione, con l’unità di sinistra dedicata alla visualizzazione del roadbook digitale, e quello destro che mostra i checkpoint della corsa e sfrutta il sistema GPS per segnalare l’avvenuto attraversamento degli stessi, dato che il nuovo regolamento prevede che gli equipaggi si affidino soltanto alle note e alla bussola.

A tutto questo si aggiunge infine il sistema Iritrack, che permette di comunicare direttamente con gli organizzatori e chiamare eventuali soccorsi in caso di emergenza, sia per sé stessi sia per gli altri equipaggi.

Nella categoria T1U non correrà soltanto l’Audi RS Q e-tron ma anche la GCK Thunder a biocarburante, l’auto messa a punto dalla casa francese che dal prossimo anno porterà in gara la Lancia Delta nel mondiale Rallycross.