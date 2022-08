Salgono di nuovo i prezzi dei carburanti: il diesel costa più della benzina

Se siete passati a far rifornimento negli ultimi 2-3 giorni sicuramente vi sarete accorti di una cosa: c'è stata una lieve risalita dei prezzi, con il gasolio che ha superato nuovamente la benzina dopo un periodo di calma apparente.

A dirlo non sono solo i nostri rilievi sul territorio, lo conferma anche Quotidiano Energia, che ha elaborato i dati comunicati dai gestori dell'Osservatorio del Mise aggiornati alle 8:00 del 24 agosto 2022. Il prezzo medio della benzina self si trova a 1,766 euro al litro, con una forchetta compresa fra 1,753 e 1,775 euro al litro (le pompe no logo si trovano a 1,763 euro al litro). Il diesel self si trova invece in media a 1,787 euro al litro, con le varie compagnie nazionali che praticano prezzi da 1,776 a 1,805 euro al litro. I distributori no logo si attestano invece a 1,778 euro al litro.

Rispetto a qualche giorno fa i distributori Eni hanno alzato i prezzi di 2 centesimi di euro al litro, allo stesso modo hanno fatto Tamoil, IP e Q8. Passando al GPL abbiamo prezzi compresi fra 0,806 e 0,828 euro al litro, mentre il metano continua a volare alto: i prezzi sono compresi fra 2,429 e 2,805. E pensare che lo scorso 11 agosto i prezzi erano scesi a 1,640 euro al litro.