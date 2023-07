Salgono i prezzi di benzina e gasolio in vista delle vacanze: il servito supera i 2 euro

Lo sappiamo, quest’anno speravate di non leggere alcun articolo relativo all’aumento dei prezzi dei carburanti nel cuore dell’estate, prima che arrivino i grandi esodi di agosto, e invece eccolo qui, puntuale quanto un orologio svizzero.

Stando agli ultimi dati di Quotidiano Energia i prezzi di benzina e gasolio sono in salita presso le stazioni di servizio. Gli operatori del settore hanno infatti approvato i rincari la settimana scorsa e ora bisogna prepararsi ad assorbire il colpo. I gestori hanno comunicato all'Osservaprezzi del Mimit alle 8:00 del mattino del 16 luglio 2023 che il prezzo medio praticato per la benzina in modalità self era pari 1,865 euro al litro (era 1,860 nella precedente rilevazione), con i marchi che applicano una forchetta che spazia da 1,855 e 1,879 euro al litro. Si risparmia qualcosa dai “no logo”, ma neppure tanto: la media è di 1,848.

Passando al diesel self, la media nazionale è di 1,712 euro al litro, mentre la precedente rilevazione parlava di 1,704 euro al litro. Le varie compagnie nazionali applicano prezzi che vanno da 1,696 a 1,726 euro al litro, mentre i “no logo” sono a 1,695 euro al litro.

Se guardiamo al servito, la benzina ha un prezzo medio di 2,000 euro al litro, con prezzi generali compresi fra 1,939 e 2,079 euro al litro. I distributori “no logo” sono a 1,900. Il diesel servito si trova in media a 1,852 euro al litro, con i “no logo” a 1,749 euro al litrio. Infine il GPL si può trovare fra 0,715 e 0,737 euro al litro, con i “no logo” a 0,696 euro al litro. Chiudiamo infine col metano, proposto tra 1,421 e 1,491 euro.



Ricordiamo che per lungo tempo il diesel è arrivato a costare più della benzina, dopo lo scoppio della crisi in Ucraina; da maggio invece il diesel è tornato a costare meno della benzina, raggiungendo i prezzi attuali.