La Salerno-Reggio Calabria diventa Smart: 36 milioni per renderla connessa e sostenibile

Avete mai viaggiato lungo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria? L'autostrada definita da molti "infinita" per via dei lavori decennali (che continuano ancora oggi su alcuni tratti)? Ebbene sembra proprio che diventerà una Smart Road dotata delle più avanzate tecnologie del settore.

Scrivere tutto ciò essendo calabrese di nascita fa da una parte sorridere e dall'altra sperare, sembra però che sia davvero tutto reale e che Anas Spa abbia intenzione di investire 36,7 milioni di euro per creare una nuova Smart Road che migliori i collegamenti su ruota al sud Italia (21 milioni arrivano dal PON-IR). Il progetto infatti non riguarda soltanto l'A3 Salerno-Reggio Calabria ma anche un tratto della A2 Autostrada del Sole, con l'interno di migliorare la sicurezza dell'infrastruttura con maggiore manutenzione e incrementare l'efficienza, avvalendosi di nuova tecnologia.

Il progetto mira dunque a ottimizzare il monitoraggio e il controllo della rete stradale, installare nuovi sistemi di connessione radio e a fibra ottica, implementare nuovi sistemi di produzione dell'energia elettrica (ovvero costruire delle Green Islands per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili). Arriveranno poi appositi servizi ITS per gli utenti e il personale ANAS (Intelligent Transportation System), nuovi sistemi di monitoraggio continuo per i parametri di rischio e gestione della manutenzione.

Tutto ciò è dato dal Ministero delle Infrastrutture come "In corso di esecuzione", i lavori dunque dovrebbero partire a breve. Le zone interessate dagli interventi sembrano per ora essere i comuni di Altilia, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Lamezia Terme, Morano Calabro.



Un progetto che ricorda da vicino quello pensato per la A4 Torino-Milano che sarà connessa e autonoma. Certo se anche le autostrade tedesche fossero dotate di ITS probabilmente non vedremmo Bugatti sfrecciare a 417 km/h sulle Autobahn, invece molte zone nel Paese sono ancora prive di limiti di velocità.