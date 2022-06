Sale il prezzo delle Tesla negli USA: fino a 6.000 dollari in più

L'atmosfera in casa Tesla non dev'essere delle migliori: dopo le recenti polemiche legate allo Smart Working e a 10.000 licenziamenti in tronco, la società californiana ha deciso di alzare i prezzi delle sue auto, in alcuni casi anche di 6.000 dollari.

Fortunatamente la cosa sembra limitata al mercato americano, Tesla però ha già alzato i prezzi in Italia lo scorso aprile - e speriamo non accada ancora dopo questa stangata Made in USA. Andando a guardare più in dettaglio il nuovo listino, la Tesla Model 3 Long Range se l'è cavata con un rincaro di "solo" 2.500 dollari, andando da 54.490 dollari a 57.990 dollari. Sembra sia l'unica variante della line-up a costare di più. È andata peggio alla Tesla Model Y, la cui variante Long Range costa adesso 65.990 dollari, mentre prima era 62.990 dollari. La Tesla Model Y Performance è salita da 67.990 dollari a 69.990 dollari.

La vera stangata è arrivata sulle Model S e Model X, con alcuni modelli che fra l'altro vengono già consegnati nel 2023. La Model S Dual Motor AWD Long Range costa ora 104.990 dollari, mentre prima era a 99.990 dollari. Si tratta di un rincaro di 5.000 dollari, che arriva dopo un ulteriore rincaro di altri 5.000 dollari avvenuto solo qualche mese fa. Allo stesso modo la Model X Dual Motor AWD Long Range è salita a 120.990 dollari dai precedenti 114.990 dollari. Siamo a ben 6.000 dollari di rincaro. Le varianti Plaid delle Model S e Model X sono invece rimaste invariate.