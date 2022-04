Sale il prezzo del Telepass: dal 1 luglio abbonamento più caro del 55%

La maledizione dei rincari in questo 2022 continua imperterrita: ora tocca anche al Telepass, il cui abbonamento base "Family" crescerà in un solo colpo di quasi il 55%.

Prima di gridare allo scandalo bisogna però capire che il classico Telepass Family aveva prezzi bloccati dal 1997, il cui corrispettivo mensile è ancora convertito dalle 6.000 lire più IVA di canone trimestrale previsto per l'epoca. In questi ultimi 25 anni è rimasto saldo a 12,40 euro l'anno, ora però ha ceduto il fianco ai rincari.

Sono circa 7 i milioni di italiani che viaggiano con il Telepass su una rete autostradale europea, che dal prossimo 1 luglio vedranno un aumento base di 0,57 euro al mese per il servizio Family e di 0,28 euro al mese per il servizio Twin, che comprende l'opzione Premium. Telepass giustifica i rincari mettendo sul piatto l'adeguamento tecnologico della società e i futuri investimenti, che prevedono anche l'apertura di una nuova rete di punti fisici di assistenza ai clienti (anche grazie a nuove partnership). Intanto a Milano esiste un Telepass Store di nuova concezione.

Dunque dagli attuali 3,78 euro a trimestre si passa a 5,49 euro, per un totale annuale di 21,96 euro. Gli utenti che non si trovano d'accordo con questo nuovo tariffario possono recedere dal contratto entro il 30 giugno 2022, per poi restituire gli apparati entro sei mesi. Per chiudere il proprio contratto Telepass basta inviare una mail all'indirizzo gestionecontratto@telepass.com oppure - ancora meglio - una PEC all'indirizzo assistenza@pec.telepass.com. Ci si può recare anche fisicamente presso i Telepass Store e i Punti Blu sparsi lungo la penisola.