Sale prezzo medio diesel e benzina, self a 1,715 euro al litro

Già sappiamo che il Governo Meloni taglierà le accise sui carburanti fino al 31 dicembre 2022 per mantenere i prezzi alla pompa al di sotto dei 2 euro al litro, ma ciò potrebbe non bastare per affrontare il rincaro di diesel e benzina di questi giorni, potenziale preannuncio di un nuovo aumento nel corso delle prossime settimane.

Stando a quanto riportato da Quotidiano Energia, sebbene non vi siano stati interventi da parte delle compagnie petrolifere sui prezzi raccomandati, il Belpaese sta assistendo a un aumento dei prezzi medi praticati. Nelle ultime giornate, infatti, è stato registrato un piccolo rialzo in tutta la penisola.

La benzina in modalità self viene proposta a 1,715 euro al litro, con minimi di 1,706 e massimi di 1,724 a seconda dei marchi. Nel caso del diesel, invece, si è passati da 1,865 a 1,867 euro al litro con minimi di 1,863 e massimi di 1,973. Se si parla del servito, invece, la benzina passa a 1,859 e il diesel a 2,010 euro al litro, ma attenzione a certi impianti che passano addirittura a 1,910 euro/litro per la benzina e 2,069 euro/litro per il diesel.

Infine, per quanto riguarda il Gpl i prezzi si posizionano tra 0,777 a 0,793 euro/litro, mentre il metano si assesta tra 2,099 e 2,406 euro al litro.

Ricordiamo, in conclusione, che dal 15 novembre è obbligatorio avere le catene da neve a bordo.