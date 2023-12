Sale il prezzo dell'assicurazione auto: a ottobre 2023 +7,9%

Il 2020 è stato un anno segnato profondamente dal COVID-19, grazie ai lockdown però i prezzi delle assicurazioni RC per auto e moto avevano subito importanti cali. Ora che tutto si è più o meno normalizzato, i prezzi sono tornati a salire.

Secondo una nuova indagine IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, nel mese di ottobre 2023 i contratti sottoscritti hanno visto un aumento nominale del 7,9% rispetto all’anno precedente, con un prezzo medio della RC Auto pari a 388 euro. In termini effettivi, si parla di un aumento del 6,2%, che comunque non è una cifra da sottovalutare. Come sempre bisogna differenziare i prezzi città per città, tra Napoli e Aosta ad esempio c’è una differenza di 239 euro sul premio (in positivo per Aosta).

In generale nel centro Italia il prezzo medio della RC Auto è pari a 424 euro, dunque 36 euro in più rispetto alla media nazionale. Al sud c’è un prezzo medio di 413 euro, 25 euro al di sopra della media nazionale. Anche se bisogna registrare un aumento dei prezzi rispetto al 2022, bisogna dire che si è tornati più o meno al 2020 dopo due anni di cali. A ottobre 2020 infatti il prezzo medio della RC Auto era pari a 380 euro, se torniamo indietro al 2013 però vediamo come i prezzi siano soltanto scesi negli ultimi 10 anni. Nel 2013 infatti il prezzo medio della RC Auto era pari a 516 euro, cifra che fortunatamente non è più stata raggiunta negli anni successivi.

Nel frattempo vi ricordiamo che qualcuno vorrebbe introdurre un’assicurazione anche per le e-bike, cosa a cui l’UE ha detto assolutamente no.