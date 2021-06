Sale l'eccitazione per l'evento Tesla: la Model S Plaid sta arrivando

Manca pochissimo all'evento di debutto della Tesla Model S Plaid, e a quanto pare il brand di Fremont è particolarmente impegnato nei preparativi. Ieri abbiamo parlato della rinfrescata fatta alla pista di Fremont, ma quest'oggi ci arrivano nuove e intriganti immagini dalla California.

Uno scatto aereo appena condiviso su Twitter da Tesla Fremont Flyover, catturato con l'impiego di un drone, ci mostra proprio l'area antistante l'enorme stabilimento Tesla e adiacente il tracciato di test privato. I tecnici sono stati immortalati mentre allestivano un palco, montavano le luci e trasportavano l'equipaggiamento.

Tutto questo suggerisce che Elon Musk possa avere in mente qualcosa di eccitante per la commercializzazione effettiva della Model S Plaid, e da parte nostra sospettiamo che il circuito venga utilizzato dalla rapidissima berlina elettrica premium per una serie di accelerazioni e prove di forza. Molti hanno parlato anche di test drive approntati per divertire gli ospiti facendoli salire a bordo di prototipi appositi, ma per il momento non possiamo fare altro che attendere informazioni ufficiali sulla questione.

Nel corso della giornata di domani, giovedì 10 giugno, tutti i dubbi verranno finalmente dissolti, ma prima di lasciarvi vogliamo condividere con voi due interessanti aggiornamenti sul marchio californiano. Il primo concerne le eccellenti vendite registrate in Cina dalla Model Y, la quale ha superato sensibilmente la sorella Model 3. Con la seconda invece torniamo a Fremont per mostrarvi un particolare esemplare di Model S in verniciatura Deep Crimson Red: domani Tesla annuncerà altre colorazioni per la carrozzeria?