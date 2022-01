Qualcuno ha saldato una Honda Accord sopra ad uno Chevy Suburban: pronto per Mad Max

La pellicola Mad Max ha avuto subito molto seguito dopo il suo debutto, grazie anche al suo appeal estetico post-apocalittico, fatto di auto messe insieme con componenti di fortuna, spartane e pronte a tutto. Sono nate anche delle community che organizzano degli eventi a tema Mad Max, dove portare le vetture costruite dagli utenti.

Tra questi c’è anche Morning Raven, il protagonista e proprietario dell’auto assurda che vedete nelle foto qui in basso. La sua passione verso veicoli di questo genere è nata quando era proprietario di una Honda Accord, con cui ha iniziato a sperimentare degli allestimenti alla Mad Max, adottando un cofano arrugginito, eliminando i paraurti e montando un teschio di cervo sul frontale.

Dopo aver modificato l’auto ha partecipato ad un paio di Wasteland Weekend, gli eventi citati qualche riga fa, e dopo quelle esperienze ha sentito il bisogno di cambiare passo e dare fondo alla sua fantasia. Quindi ha comprato un Chevrolet Suburban di ottava generazione, gli ha tagliato il tetto, e successivamente ha saldato la carrozzeria della Accord sopra al fuoristrada, inclinandola verso l’anteriore. Per dare un look ancora più credibile al tutto, ha aggiunto taniche di carburante, kit di primo soccorso, segnali di pericolo, segni di impatto, graffi e quant’altro. Dopodiché ha adottato una tinta verde militare con i loghi “Dukes Of The Nuke”, che rappresentano la fazione fittizia a cui è legato.

Questo mashup di veicoli può girare regolarmente per la strada e il powertrain si basa chiaramente sullo Chevy, dotato quindi di un motore da 5.7 litri V8 con trazione integrale e cambio automatico a 4 marce. Un mezzo decisamente fuori dagli schemi ma in un certo senso affascinante, che ci riporta alla mente un altro remix di auto: stiamo parlando della “Subevo” la Subaru WRX STI con il frontale della Mitsubishi Lancer Evo 9, ma non bisogna dimenticare la leggendaria Citroen 2CV “bicefala” dei pompieri.