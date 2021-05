Saldano insieme due Lada mantenendo doppio motore e doppio sterzo

Quando qualcosa di folle e strambo arriva dalla Russia, è molto probabile che il responsabile di tutto sia Garage 54, il canale YouTube già altre volte protagonista delle nostre pagine.

In passato abbiamo visto Garage 54 alle prese con una Volkswagen Golf rotante, senza dimenticare ovviamente le “gomme” costruite con 3.000 chiodi. Oggi i folli youtuber russi hanno pensato di unire due Lada per creare una sola, mostruosa vettura. A quanto sembra non è la prima volta che Garage 54 fa qualcosa di simile, è già successo di recente con due Jeep Wrangler e la cosa ha riscosso particolare successo.

Ma torniamo alle Lada di oggi: per unirle insieme gli youtuber hanno tagliato via le due estremità e hanno saldato le due carrozzerie - rimuovendo anche due ruote per vettura, i freni e le sospensioni. Curiosamente però Garage 54 ha deciso di mantenere i due motori con tanto di doppio sterzo, così da rendere la sfida ancora più esaltante. Inutile dire che per guidare questo bestione servono due persone. Se siete curiosi di sapere come si guida un Frankenstein del genere, non vi resta che mandare in play il video - che come sempre è tradotto in inglese. La vettura non solo cammina regolarmente ma è anche capace di driftare a dovere…