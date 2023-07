Che salasso il prezzo della nuova Honda e:Ny1, è fuori dall'Ecobonus

Honda ha iniziato la sua transizione elettrica con un veicolo controverso, la mitica Honda e che ha stupito tutti sul fronte del design ma non su quello tecnico. Il brand nipponico fa ora un passo avanti con la e:Ny1: ecco quanto costa.

Presentata ufficialmente lo scorso mese di maggio (la Honda e:Ny1 è la seconda elettrica del marchio), la nuova Honda e:Ny1 si presenta come un B-SUV totalmente elettrico con un motore da 150 kW/200 CV e un’autonomia che supera di poco i 400 km WLTP. Della Full Electric conoscevamo praticamente tutto tranne il suo prezzo: e:Ny1 parte da 54.700 euro nella sua versione Elegance, mentre per l’Advance occorre salire a 57.700 euro. Un prezzo non indifferente che in Italia non le permette di ottenere l’Ecobonus...

Il brand giapponese ha ufficializzato anche il prezzo del nuovo CR-V e:HEV Full Hybrid: si parte da 49.900 euro con la Elegance, poi 51.900 euro Elegance AWD e 54.900 euro Advance AWD. Come vi abbiamo raccontato nell’articolo di lancio (ovvero Honda presenta il suo nuovo CR-V 2023), la gamma italiana prevede anche una versione Plug-in Hybrid, dal costo di 59.900 euro in allestimento Advance Tech. Che ne pensate dei nuovi prezzi Honda per e:Ny1 e CR-V Full e Plug-in Hybrid?