Sainz ha svelato il geniale trucco per vincere a Singapore: 'Senza sarei morto'

Ferrari è tornata a vincere in Formula 1, un successo magico per Carlos Sainz a Singapore dopo un lungo digiuno. La SF-23, la Rossa peggiore degli ultimi 14 anni, è riuscita ad avere la meglio sulla Red Bull, monoposto che fino a domenica sembrava imbattibile.

E invece Max Verstappen, che probabilmente diverrà il pilota più forte di sempre, ha registrato un weekend a dir poco choc quanto inatteso, lasciando così campo libero agli avversari di giocarsi la chance di portare a casa una vittoria.

E il successo dello spagnolo non è giunto per caso, ma è frutto di una strategia a dir poco geniale dello stesso figlio d'arte, portata a termine in particolare nelle ultime tornate, decisamente al cardiopalma.

A svelarlo è stato lo stesso Sainz, che ha spiegato di aver ridotto appositamente il ritmo negli ultimi giri di modo da permettere a Lando Norris, che lo seguiva, di attivare il DRS e creare così una sorta di “trenino” che rendesse più complicato il sorpasso alle vetture più veloci.

In poche parole Sainz “trainava” Norris che nel contempo teneva a bada gli altri grazie ad una velocità maggiore resa possibile proprio grazie al DRS. Una strategia ovviamente rischiosa, visto che il 23enne britannico avrebbe anche potuto sopravanzare lo spagnolo, ma alla fine è risultata vincente.

"È stato complicato – le parole del pilota Ferrari al termine del Gp di Singapore - perché una strategia di questo tipo ti mette sempre sotto pressione, no? Non puoi fare un singolo errore altrimenti Lando mi avrebbe sorpassato con il DRS”. E ancora: "A quel punto ho deciso di dargli il DRS, sperando che bastasse a tenere dietro le due Mercedes” e così è stato.

Sainz ha proseguito: "C'è stato un giro in particolare in cui ho dovuto rallentare molto nel T1-2-3 per dare nuovamente il DRS a Lando”. Lo spagnolo ha poi concluso dicendo: "Penso che quella mossa abbia salvato la mia gara. Ha salvato anche la seconda posizione di Lando perché se non fosse stato lì sarei stato carne morta. Se le Mercedes avessero superato Lando, penso che mi avrebbero superato abbastanza facilmente”.