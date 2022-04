Sainz rinnova con Ferrari: lo spagnolo guiderà la rossa fino al 2024

Già durante le battute finali del Mondiale 2021 di Formula 1 avevano iniziato a circolare le voci in merito a delle presunte trattative tra l'entourage di Carlos Sainz e la Scuderia Ferrari per proseguire insieme. L'ufficialità, tuttavia, è arrivata soltanto nelle scorse ore con un comunicato congiunto.

Domani comincerà ufficialmente il GP di Imola, il primo round tutto italiano del Campionato del Mondo 2022 di Formula 1. L'arrivo dei piloti nel Bel Paese non è stato però dei più fortunati per Leclerc che si è visto derubare il suo orologio Richard Mille da 300mila euro.

Di tutt'altro avviso, invece, quello di Carlos Sainz che nelle prime ore di questa mattina ha annunciato di aver rinnovato il contratto insieme a Ferrari per proseguire insieme sino al 2024. Smentite categoricamente le recenti voci di corridoio in merito ad un presunto stallo delle trattative tra le due parti. L'accordo era stato trovato già da diverse settimane ma la conferma è giunta solo adesso in vista del gran premio italiano ad Imola. Non sappiamo se al termine del nuovo contratto di Sainz toccherà a Schumacher prendere il posto dello spagnolo, tuttavia il pilota n°55, alla luce della scorsa annata e delle prestazioni finora, meritava ampliamente di guidare l'auto da corsa del Cavallino Rampante.

