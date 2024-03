Sainz in Red Bull, parla Christian Horner: 'Carlos compagno perfetto per Max'

Da quando Lewis Hamilton ha firmato un contratto con Ferrari, tutti non fanno altro che pensare a come sarà la stagione 2025 con il pilota britannico seduto sulla monoposto di Maranello. Ma cosa ne sarà di Carlos Sainz?

Carlos Sainz è rimasto sicuramente deluso dal mancato rinnovo del contratto in Ferrari, lo ha detto chiaramente ai giornalisti dopo la splendida vittoria al GP d’Australia avvenuta solo poche ore fa. Il pilota avrebbe detto “Dopo la notizia del contratto non rinnovato e l’appendicite, tornare a vincere era la cosa migliore che potessi fare”. Dobbiamo ammettere che nelle passate settimane abbiamo parlato poco di Sainz, tutti i riflettori sono finiti addosso a Hamilton, Christian Horner e Helmut Marko per i panni sporchi di casa Red Bull, si è persino discusso di un ipotetico salto di Max Verstappen in casa Mercedes, ora però è saltata fuori un’interessante conferma che riguarda Sainz.

Proprio Christian Horner, il team principal di Red Bull Racing, avrebbe confermato che Carlos Sainz sarebbe il compagno di squadra perfetto per Max Verstappen. Ecco cosa ha detto il top manager: “Con le performance viste oggi [dopo il GP d’Australia, ndr], ogni possibilità è aperta. Carlos è l’unico pilota che ha battuto la Red Bull [dal GP di Gran Bretagna del 2022, ndr], è dunque la nostra nemesi”. Bisogna essere onesti: pensare a un Carlos Sainz in piena forma alla guida di una Red Bull fa parecchio spavento, la mossa di Ferrari di lasciarlo andare potrebbe essere stata un tantino avventata.



Stringere un accordo del genere, Sainz-Red Bull, però non è semplice, la squadra austriaca deve gestire Sergio Perez, inoltre in Visa Cash App RB ha due piloti che scalpitano, Tsunoda e Ricciardo, anche se i risultati non stanno brillando particolarmente (soprattutto per il secondo, che ha iniziato il 2024 in affanno). “Ricciardo è un bravo ragazzo” ha detto Horner, “in F1 può accadere di sentirsi soli talvolta, penso che in questo momento abbia bisogno di un pizzico di incoraggiamento per tornare in piena forma”. Mentre su Tsunoda: “Yuki è un pilota molto veloce, lo sappiamo, ma in Red Bull Racing dobbiamo puntare al meglio, al massimo. A volte è necessario guardare anche al di fuori del proprio giardino, ci sono piloti fortissimi che ancora non hanno un contratto, il mercato è davvero dinamico”.

