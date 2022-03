Sarà un sacrilegio, ma questa Ferrari 308 motorizzata Honda ha un sound fenomenale

Siamo pronti a ricevere ogni tipo di insulto per quello che vi stiamo mostrando, ma noi per primi siamo rimasti piacevolmente stupiti da quanto visto e soprattutto sentito, quindi fidatevi e ascoltante il sound di questa particolare Ferrari 308 GTBi motorizzata Honda, un progetto di Stance|Works, che a piccoli passi sta volgendo al termine.

L’obiettivo del team era quello di creare una vettura da portare in pista durante gli eventi “time attack”, e un anno fa scelsero proprio questa Ferrari 308 GTBi gialla, perché considerata una vettura “sottodimensionata in termini di potenza, sovrappeso e troppo costosa per quello che metteva sul piatto”. E da qui è nata anche l’esigenza di fare un “engine swap” che andasse a colpire tutti questi frangenti.

Il motore Honda K24 utilizzato su questa Ferrari va infatti ad alleggerirla, la rende meno costosa e le dona tanta potenza in più. Ebbene, dopo mesi passati in officina, è arrivato il giorno della prima accensione, chiaramente documentato in uno dei tanti video che il team sta caricando sul proprio canale YouTube per raccontare tutto il processo di creazione di questa belva.

Il sound non è certo quello del V8 di Maranello, ma il quattro cilindri in linea da 2.4 litri giapponese emette un suono altrettanto fenomenale, con un tono graffiante che ben si amalgama con il look anni ’80 della 308 GTBi, e pensate che è stato ottenuto eliminando totalmente il sistema VTEC del motore Honda, e una volta terminato il progetto dovrebbe erogare 1000 CV.

Nel filmato l’auto viene messa in moto per la prima volta, e nel frattempo uno dei ragazzi del team, quello con il laptop, regolava il regime del minimo e la giusta miscela aria-benzina grazie all’adozione di una centralina moderna che permette di regolare molti parametri con facilità. L’avremmo ascoltata per altri minuti, ma allo stato attuale del progetto, l’auto è ancora sprovvista del sistema di raffreddamento, quindi il motore non può operare a lungo.

Dopo questo primo assaggio, non vediamo l’ora di vedere questa bizzarra Ferrari pronta per aggredire i cordoli di un tracciato, col suo nuovo cuore giapponese. Alcuni di voi saranno ancora sconcertati da questa faccenda, ma non dimenticate che c’è anche chi le dota di propulsione elettrica: ad esempio, l’azienda inglese Electric Classic Cars ha realizzato una Ferrari 308 GTB con motore Tesla, e a breve darà vita anche alla Ferrari ‘Teslarossa’, una Testarossa col motore elettrico della Model S.