Sacrilegio! A queta Lambo Huracán è stato montato un V8 di General Motors

Le Lamborghini Huracán escono dalla fabbrica con un magnifico V10 aspirato da 5,2 litri. Quest'ultimo inserisce la supercar italiana tra le vetture stradali più veloci in assoluto sul dritto, ma i ragazzi del canale YouTube B is for Build hanno ben pensato di sostituirlo.

La Huracán del video è stata acquistata otto mesi fa, ed era in pessime condizioni a causa di un incendio. In ogni caso rimuoverne il V10 dal cofano è considerato un atto sacrilego da tantissimi appassionati di auto, ma non biasimiamo chi ha avuto l'idea, poiché la povera macchina era destinata ad esser rottamata.

Quindi, al posto del V10 è stato disposto un motore V8 LS accoppiato a due turbo-compressori. Ma non è tutto, perché anche il sistema all-wheel drive è stato cestinato per lasciar spazio alla sola trazione posteriore, e infine il cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti lascia il posto a un cambio manuale.

Ai primissimi test sul dinamometro la Lambo in queste condizioni ha prodotto circa 700 cavalli di potenza e 1084 Nm di coppia, con però un problema alla ECU che ne limitava le capacità oltre una certa soglia di giri. Risolto l'inconveniente la potenza è arrivata a 800 cavalli e 1.077 Nm, ma poi è sorto un altro inconveniente con l'iniezione del carburante, il quale ha costretto il team a fermarsi e metter di nuovo mano al motore.

L'obiettivo finale è quello di raggiungere i 1.500 cavalli, ma a quanto pare i 610 cavalli della Lamborghini Huracán stock bastano e avanzano per ottenere prestazioni di assoluto rispetto, come dimostrato in questa gara d'accelerazione contro la nuovissima McLaren GT. La casa di Sant'Agata Bolognese ha nel frattempo rilasciato un interessante video, che mostra il sound del V12 della futura hypercar del marchio italiano.