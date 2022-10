Dice di aver fatto dei sacrifici ma guadagna 6 milioni l'anno: bufera sul CEO Total

Mentre in Italia facciamo fatica a pagare le bollette energetiche e rischiamo di pagare i carburanti più di 2 euro al litro, in Francia c'è uno sciopero che sta mettendo in ginocchio il Paese - e il CEO di Total ha sollevato un nuovo polverone.

Ecco cosa sta succedendo: i dipendenti delle raffinerie TotalEnergies sono in sciopero perché chiedono salari maggiori per affrontare il costo della vita attuale. Per questo motivo trovare carburanti presso i distributori è difficilissimo e i cittadini fanno ore di fila per accaparrarsi qualche litro di preziosa benzina o gasolio. Ad aizzare ulteriormente la folla ci ha pensato inavvertitamente il CEO di TotalEnergies Patrick Pouyanné, che su Twitter ha mostrato a tutti il taglio del suo stipendio avvenuto nel 2020 in seguito alle difficoltà dovute al COVID-19. Come a dire ai dipendenti: anche noi manager facciamo dei sacrifici. Peccato che il CEO dal 2017 a oggi abbia incassato in media circa 6 milioni di euro l'anno, fatta eccezione per il 2020 dove per poco non è arrivato a 4 milioni.

Il CEO era "accusato" di aver alzato il suo stipendio annuale del 2021 del 52%, con il grafico pubblicato su Twitter il manager invece ha cercato di spiegare che non c'è stato alcun aumento, semplicemente erano i dati del 2020 a essere più bassi del solito. Questo però ha scatenato polemiche e sarcasmo. Patrick Pouyanné in persona ha provato a spiegare che non è lui che sceglie il proprio stipendio, c'è un consiglio di amministrazione apposito, inoltre le sue cifre sono in linea con altri colleghi del CAC40, l'insieme delle migliori aziende francesi. Il CEO non ha tutti i torti in questo, sbandierare simili cifre dinanzi ai propri operai che scioperano per avere salari adeguati al costo della vita però è suonato come una provocazione bella e buona...