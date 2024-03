Sabotaggio alla Giga Berlin: ecco quanto costerà l'incendio a Tesla

Nelle scorse ore un gruppo di attivisti ha appiccato un incendio alla fabbrica tedesca di Tesla, un’azienda che formalmente produce auto a zero emissioni, come atto dimostrativo in difesa dell’ambiente. Un’azione che Elon Musk ha definito del tutto “stupida”, ma quanto costerà a Tesla questa stupidaggine?

André Thierig, rappresentante Tesla, ha confermato che un gruppo di attivisti ha appiccato un incendio all’impianto energetico della Giga Berlin nella giornata di martedì 5 marzo 2024, un danno non da poco che causerà perdite economiche all’azienda americana e un ovvio ritardo nella produzione dei veicoli. Sempre secondo Thierig, l’ammontare dei danni potrebbe essere “a 9 cifre”, dunque si parla di almeno 1 milione di euro. L’impianto potrebbe rimanere senza energia per giorni e ancora non è possibile stimare una ripresa della produzione.

La situazione nell’area di Brandeburgo è alquanto delicata per Tesla, che non è vista di buon occhio da una parte della popolazione (e in particolare dei gruppi ambientalisti locali). Sin dai primi scavi l’azienda di Elon Musk è vessata da proteste e minacce, l’evento di questo martedì è solo l’ultimo in ordine di tempo e probabilmente il più grave. A rivendicare l’atto vandalico (per non dire terroristico) sarebbe stato un gruppo estremista di estrema sinistra, al momento però non vi sono indagati. Il Ministero dell’Interno dello Stato Federato di Brandeburgo sta indagando su un gruppo di persone non identificate che sempre martedì mattina avrebbero appiccato un incendio a un traliccio dell’alta tensione vicino a Steinfurt, un quartiere del comune di Gosen-Neu Zittau. Vedremo se arriveranno novità in merito all’indagine.