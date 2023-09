La Saab EX è l'auto più strana e rara del glorioso marchio svedese

Se foste amanti delle Saab allora dovreste rimanere per qualche minuto su questa pagina in quanto stiamo per raccontarvi la storia di una delle Saab più rare e strane al mondo, se non la più rara e strana in assoluto, leggasi la EX.

Il nome di questa coupé è tornato d'attualità in queste ore in quanto è finita all'asta. Si tratta di una vettura che venne creata nel 1997 da Per Ekstrom, un carrozziere norvegese amante delle Saab, marchio dalla storia gloriosa.

La base di partenza era una Saab 9000, e il risultato è un'auto bassa ed elegante, con un tetto che assomiglia molto a quello di una Porsche 911. Nel complesso l'auto ha un aspetto quasi felino, sembra una vera e propria auto sportiva realizzata con elementi della Saab 9000 a cominciare dai fanali posteriori e dal lunotto.

Sotto il cofano, invece, vi si trova un motore Saab 2.3 da circa 220 cavalli, di conseguenza si tratta di una vettura anche relativamente veloce. A rendere il progetto ancora più ambizioso il fatto che l'azienda svedese diede la propria benedizione alla EX, così come le autorità stradali norvegesi, e si tratta quasi di una rarità per un progetto così esclusivo.

Come detto in apertura tale cimelio è tornato d'attualità in questi giorni in quanto è finita all'asta da Bohams, e il battitore conta di ricavarci fra i 64mila e i 96mila dollari, forse non una cifra esagerata, ma si tratta comunque di una buona somma, che rende merito ad un progetto senza dubbio visionario come quello appunto di Per Ekstrom.

Del resto guardando questa Saab non ci si può innamorare della sua linea e dall'aspetto incredibile, una vera e propria auto da collezione di cui gli amanti delle quattro ruote andranno matti. Non conosciamo le sue prestazioni ne tanto meno il comportamento in strada, ma tenendo conto che stiamo parlando di una Saab i dubbi sono ben pochi vista l'affidabilità e la qualità del glorioso marchio scandinavo.

L'azienda ha purtroppo chiuso i battenti pochi anni fa dopo una serie di vicende giuridiche e l'ultimo modello ufficiale resta la 9-4X del 2011-2012. Di recente un nostalgico ha scoperto un concessionario Saab abbandonato con diverse auto al suo interno, un filmato che ha fatto il giro del web.