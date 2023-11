La Saab 900 Turbo restomod è l'auto più bella che vedrete oggi: che profumo di Gruppo B

La Saab 900 Turbo è stata una delle berline più belle, eleganti e nel contempo sportive, degli anni '80. La storica casa automobilistica svedese Saab, di cui è stato scoperto di recente un concessionario abbandonato, ha sfornato nel corso della sua storia dei veri e propri gioielli, e la 900 Turbo è forse uno dei più emblematici.

Il progetto che vi stiamo presentando molto probabilmente non sarà originale e strano come la Saab EX, ma in ogni caso siamo certi che vi farà brillare gli occhi, soprattutto a coloro che rimpiangono gli anni '80, e le mitiche Gruppo B.

La Saab realizzata da Andreas Richter strizza infatti gli occhi a quel mitico periodo, quando le vetture da rally erano dei veri e propri mostri della strada con vistosi appendici e passaruota esagerati.

Al momento, va precisato, il progetto del proprietario della Saab, che vive a Berlino, è solamente sulla carta, visto che fino ad ora ne ha mostrato solo un render (che trovate qui sopra), ma in ogni caso l'intenzione è quella di concludere questo ambizioso concept dotato di un nuovo kit carrozzeria che rende la Saab senza dubbio più spigolosa rispetto alle sua classica silhouette sinuosa.

Richter prevede di completare il tutto fra circa un anno, entro la fine del 2024, e le modifiche riguarderanno non soltanto l'aspetto estetico della 900 Turbo ma anche la meccanica, con un aumento della potenza e della coppia grazie a dei miglioramenti apportati al motore.

Ci saranno anche delle modifiche ad ammortizzatori e assetto che permetteranno una maggiore tenuta di strada e una guidabilità più performante. Al momento Richter è al lavoro sul motore da quattro cilindri in linea da 2.0 litri sovralimentato di Saab, con un aumento dei giri massimi che è salito a 7.500 ogni minuto, che non è niente male per un propulsore che ha ben 40 anni alle spalle.

Non è chiaro a quanta potenzia sia arrivato ma in ogni caso non dovrebbe essere complicato superare i 143 cavalli e i 235 Nm di coppia del motore originale. La speranza è di avere maggiori dettagli quanto prima su questo restomod, che a nostro avviso è davvero fantastico. Vi lasciamo qui la pagina Instagram di Richter se voleste seguire passo passo il progetto.