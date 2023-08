Nessuno sa perchè sia bruciata la Freemantle, ma tutti danno la colpa alle auto elettriche

In questi giorni sta continuando a tenere banco il caso dell'incendio che ha bruciato la nave cargo panamese al largo dell'Olanda, imbarcazione che trasportava migliaia di auto e il cui rogo ha causato anche la morte di un marinaio.

Perchè, vi starete domandando voi, così tanto clamore? Semplicemente perchè a bordo vi erano anche delle auto elettriche. I detrattori hanno fiutato la preda, e come avvoltoi hanno iniziato a diffondere senza alcun perchè, la notizia che a scatenare le fiamme sia stata proprio un'auto elettrica.

E' vero, inizialmente l'agenzia di stampa internazionale Reuters aveva riportato erroneamente una dichiarazione della guardia costiera olandese in cui si additava il problema appunto agli EV, ma in seguito la notizia è stata seccamente smentita: "Nessuno sa dire da cosa sia partito il rogo".

Ma ormai il dado era tratto, e ancora una volta le auto elettriche sono finite sul banco degli imputati. Troppo facile associare gli incendi agli EV, nonostante le elettriche prendano fuoco di meno delle termiche, così come ampiamente dimostrato.

E' vero, quando brucia un'elettrica il rogo è devastante, ci vogliono migliaia di litri d'acqua a volte per spegnerlo, e i pompieri sono costretti a fare gli straordinari, ma i numeri smentiscono la teoria secondo cui le auto green prendano fuoco più facilmente rispetto alle colleghe termiche.

“Salteresti a conclusioni premature e forse sbagliate”, scrive Stefan Nicola su Bloomberg, rispondendo a chi associa l'incendio della Fremantle Highway alle elettriche. Lo stesso del resto è accaduto anche un anno fa a seguito dell'incendio della Felicity Ace, altra nave che trasportava migliaia di auto, circa 4.000 veicoli, e il cui rogo venne associato alle batterie delle elettriche, anche in quel caso senza alcuna indagine accurata.

In Norvegia, nel 2020, scoppiò invece un forte incendio presso il parcheggio dell'aeroporto di Stavanger danneggiando centinaia di veicoli e obbligando la chiusura temporanea dello scalo: “E' colpa delle elettriche!”, si gridò, anche in quel caso, troppo frettolosamente, prima di scoprire che le fiamme fossero partite da una Opel Zafira termica.

La disinformazione corre veloce sul web e i social e spesso e volentieri ai lettori piace credere a ciò in cui si è convinti, senza realmente approfondire la questione. "Dobbiamo disporre di una solida base scientifica per comprendere i rischi al fine di trovare il modo migliore per limitarli", ha dichiarato giustamente John Butler, capo del World Shipping Council.

Già, una base solida e scientifica, quella che è mancata del tutto a chi ha associato l'incendio della Freemantle alle auto elettriche, o forse li fuori sono tutti tutti Einstein...