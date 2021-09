Anche il governo russo si schiera con le EV: accesso gratis alle strade a pedaggio

Il governo russo garantirà l'accesso gratuito per tutte le auto elettriche a ogni tratto di strada a pedaggio. Anche il Paese dell'est si è schierato in favore dell'elettrificazione, e questi incentivi non possono far altro che spingere ulteriormente gli automobilisti verso il grande passo.

L'iniziativa è stata avviata attraverso un nuovo programma apposito, sul quale sono stati presumibilmente investiti parecchi rubli. La firma a questa nuova iniziativa è stata applicata dal primo ministro Mikhail Mishustin in persona lo scorso 23 agosto, e avrà effetto a brevissimo.

Ora come ora in effetti c'era davvero bisogno di un cambio di rotta, poiché le auto elettriche nel mercato russo hanno agguantato appena lo 0,05 percento del market share complessivo. L'obbiettivo adesso è quello di vendere 25.000 auto elettriche all'anno entro il 2024, e arrivare al 10 percento di market share per il 2030. Se paragoniamo questi numeri a quelli di altri mercati europei ci troviamo davanti ad un piano estremamente poco ambizioso, ma considerando lo stato attuale delle vendite assisteremmo comunque ad un buon passo in avanti.

Chiaramente la Russia ha in mente ulteriori iniziative atte a potenziare la strategia, anche perché questa singola mossa non è in grado di influire sensibilmente sulle scelte degli automobilisti: i media locali fanno sapere che il Paese investirà più di 10 miliardi di dollari sulle auto a batteria e su quelle a idrogeno entro il 2030, e ha oltretutto intenzione di costruire 9.000 punti di ricarica per la fine del 2024 e 72.000 colonnine entro il decennio in corso.



