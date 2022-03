Russia minaccia case automobilistiche: 'Nazionalizzeremo le fabbriche se non lavorate'

Il governo russo ha le idee chiare: mentre aziende come Ferrari e Lamborghini arrestano la produzione e le vendite in Russia in risposta all’invasione dell’Ucraina, il Cremlino pensa a nazionalizzare gli stabilimenti in caso di inattività prolungata.

Stando a quanto riportato anche dall’agenzia di stampa Reuters, il segretario del consiglio generale del partito Andrei Turchak avrebbe proposto ufficialmente la “nazionalizzazione degli impianti di produzione delle società che annunciano la loro uscita e la chiusura della produzione in Russia durante l'operazione speciale in Ucraina”. In particolare, ha ribadito che il governo russo adotterà dure misure di ritorsione, agendo in conformità con le leggi.

Alcuni grandi nomi sono proprio Ferrari, Lamborghini, ma anche il colosso tedesco Volkswagen; esclusi sarebbero invece Hyundai, la quale ha affermato di avere sospeso la produzione solamente per “problemi di fornitura”, e Renault che, in quanto casa proprietaria della leggendaria AvtoVaz produttrice delle popolarissime Lada, starebbe valutando piuttosto l’utilizzo di microchip prodotti in Russia.

Insomma, il Cremlino sembra essere pronto a fare sul serio affinché le grandi aziende del mercato automotive subiscano un contraccolpo dalle sanzioni, ma sarà un gesto sufficiente? Staremo a vedere.

Nel frattempo, il conflitto sta anche portando a un aumento del costo della benzina a quote previste attorno ai 3 euro al litro.