Le ruote originali della BMW M1 finiscono su eBay, ma il prezzo è da capogiro

Se vi chiedessimo il modello BMW più iconico della casa, probabilmente molti di voi nominerebbero la M1, la prima vettura M del marchio, prodotta dal 1978 al 1981 in soli 400 esemplari. Parliamo quindi di una vettura poco diffusa, che ancora oggi è un pezzo ricercatissimo tra i collezionisti e anche i suoi componenti sono merce preziosa.

E la dimostrazione arriva da un’inserzione di eBay, che vede un set completo di ruote della BMW M1 offerte ad un prezzo sbalorditivo, addirittura superiore ai cerchioni della Bugatti EB110 venduti all’asta da RM Sotheby’s l’anno scorso. Nella fattispecie, stiamo parlando di quattro cerchioni realizzati dalla Campagnolo, ancora completi di pneumatici originali Pirelli Cinturato P7.

L’azienda italiana era specializzata nella costruzione di cerchioni in alluminio, che venivano impiegati sulle monoposto di Formula degli anni ’70, ma anche su diverse vetture stradali come Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini, Maserati e BMW M1 appunto.

Le quattro ruote sembrano in ottima forma a prima vista, anche se necessitano di una pulizia accurata, mentre le gomme ovviamente non hanno più nulla da offrire. E siccome adottava già il serraggio a cinque bulloni, si possono utilizzare anche su altre vetture più recenti. Se avete un progetto in corso in garage potreste farci un pensierino, ma tenete conto che al momento si trovano a Jacksonville, in Florida, e il venditore chiede 18.700 dollari, a cui bisogna aggiungere le tasse per la spedizione.