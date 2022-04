Le ruote di una Formula 1 migliorano le prestazioni di un'auto stradale? Scopriamolo

Il team di Driven Media, capitanato dall’ex-pilota Scott Mansell, non si pone limiti quando si tratta di provare soluzioni strane a bordo di una vettura, e dopo aver testato il comportamento di un set di ruote “airless” fatte in casa, questa volta hanno dotato la loro Caterham 270R di quattro ruote da Formula 1.

L’idea alla base di questo folle progetto è semplice: scoprire se gli pneumatici delle monoposto da F1 siano in grado di migliorare le prestazioni di una vettura stradale. In realtà già immaginavano l’esito del test, ma ad una prova empirica così strana e divertente non si dice mai di no. Vediamo dunque cosa è emerso da questo esperimento.

Innanzitutto il team ha dovuto costruire dei mozzi realizzati ad hoc per la Caterham, dal momento che i cerchi BBS da F1 adottano il serraggio centerlock e non i canonici quatto o cinque bulloni. Gli pneumatici che li avvolgono sono i Pirelli P Zero F1 in mescola morbida C4, gomme che necessitano di alte temperature d’esercizio per offrire le giuste performance. Proprio per questo il team di Driven Media si è fatto trovare pronto con delle termocoperte necessarie a scaldare la mescola così da farla performare al meglio, peccato che nell’utilizzo stradale queste gomme rimangano comunque un assoluto disastro.

La Caterham non riesce a mandare in temperatura gli pneumatici, non solo in strada ma anche in pista, e questo si traduce in una scarsissima aderenza. Per assurdo, le gomme più prestanti per antonomasia, sono la peggior scelta che si possa fare se adottate su una vettura diversa da una monoposto. La piccola vettura inglese è anche leggerissima, e questo rende ancor più complesso generare calore nella gomma, che diventa praticamente inutilizzabile e pericolosa anche durante una frenata a bassa velocità.

In poche parole, una gomma da Formula 1 è la massima espressione della tecnologia dedicata agli pneumatici, ma solo se adottate sulle monoposto. Nel mondo reale e sulle vetture normali, sono i nostri pneumatici ad essere i migliori. Certo è che la Caterham con ruote da Formula 1 guadagna un sacco di fascino.

Prima di chiudere, vi proponiamo un altro test effettuato da Driven Media, che ha valutato quanto conta la pressione delle gomme in una partenza da fermo.