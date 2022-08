Una ruota da 35.000 euro della Bugatti Veyron sezionata per la scienza: ecco cosa nasconde

La Bugatti Veyron fece parlare di sé quando approdò sul mercato, per le sue incredibili prestazioni in primis, ma anche per alcuni dettagli fuori dal comune che la contraddistinguevano: tra questi c’erano le sue ruote, opere di gioielleria automobilistica che calzavano gomme altrettanto speciali realizzate appositamente per la Veyron.

La ruota di una Bugatti Veyron è composta da un cerchione in alluminio dal costo di 25.000 dollari, a cui si somma uno pneumatico Michelin realizzato su misura per la vettura con una larghezza di 365 mm che da solo ha un costo di 10.000 dollari. Una ruota completa, da nuova, costava circa 35.000 dollari, ciò significa che un set di ruote completo della Veyron costa quanto una Porsche 911 Carrera 4S.

Ma cosa c’è di così speciale in queste ruote? È la stessa domanda che si sono farri i ragazzi del video, che hanno pensato bene di acquistare una ruota per poi sezionarla e per rimuovere un quarto della circonferenza della ruota, così da scoprire se all’interno ci fosse qualcosa di speciale ma, udite udite, non c’è nulla di visibilmente differente dalla ruota di una qualsiasi vettura o supercar, a prescindere dall’anello interno visibile in video, che permetteva all’auto di avanzare anche in caso di foratura.

Ciò che fa lievitare il prezzo di questi componenti sono i materiali utilizzati e il processo di lavorazione con cui sono costruiti, il tutto con lo scopo di garantire la massima prestazione e soprattutto la massima sicurezza quando l’auto si trova lanciata alle velocità che è in grado di raggiungere (pensate che un coprivalvola Bugatti a 420 km/h arriva a pesare 55 kg).

Infine, pensate che il costruttore consigliava la sostituzione delle gomme ogni cinque anni a prescindere dello stato di usura, mentre dopo due cambi di pneumatici si consigliava il cambio completo dei cerchi, per assicurarsi che i fianchi del cerchione fossero nelle condizioni ottimali per garantire la massima sicurezza in marcia.