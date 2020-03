Rainway porta i videogiochi per PC sulle auto Tesla

Videogame e Tesla? Tutto fuorché una novità. Ma se vi dicessimo che un'app ora permette di giocare sullo schermone delle auto elettriche a tutto il catalogo di videogame che avete sul vostro PC? Si chiama Rainway ed è ufficialmente disponibile sul sistema di infotainment delle auto Tesla.

Rainway è una piattaforma per giocare in cloud ai videogiochi per PC. Fondamentalmente funziona così: si scarica l'apposito programma sul computer da cui volete condividere la vostra libreria, e quindi si scarica l'app ufficiale sul device dove volete giocare.

Fino ad oggi l'app era disponibile su iPhone, iPad e Chromebook (ma non solo). È la prima volta che Rainaway arriva addirittura su un'automobile.

Ad ogni modo, il progetto è ancora in fase di beta, e non mancano gli utenti che segnalano alcuni problemi. Sembra infatti che alcuni videogiochi non recepiscano correttamente i comandi del controller — che ovviamente è obbligatorio per poter giocare.

Attualmente l'azienda sta lavorando ad una soluzione, e probabilmente in futuro sarà possibile filtrare la comunicazione tra controller e Tesla attraverso lo smartphone, cosa che, almeno in teoria, dovrebbe risolvere il problema.

In passato Tesla ha ufficialmente pubblicato diversi videogame vintage all'interno del sistema di infotainment delle sue auto. Sulle Tesla è addirittura possibile giocare a Cuphead. Inutile dire che è possibile giocare esclusivamente quando l'auto è ferma.