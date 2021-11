Rumors suggeriscono che la nuova Chevrolet Corvette Z06 costerà meno di 90000 dollari

La nuova Chevrolet Corvette Z06 è una delle sportive più attese, perché sulla carta offrirà prestazioni incredibili ad un prezzo tutto sommato contenuto. Il suo debutto è ancora lontano, e i futuri proprietari l’avranno tra le mani dalla prossima estate, ma ormai sappiamo quasi tutto delle supercar americana, ma il prezzo resta ancora un mistero.

E lo sarà ancora per qualche tempo, ma alcuni rumors sembrano di buono auspicio. Di sicuro sappiamo che le prestazioni della nuova Corvette sono quasi da hypercar e il suono del suo motore non è da meno, inoltre Chevrolet ha già annunciato che in listino ci sarà anche la GT3.R, la Corvette pronto-gara che rispetta le norme FIA per correre nei campionati GT3.

Ebbene, tramite un video pubblicato dal canale YouTube HorsePower Obsessed, riusciamo anche a farci un’idea del suo ipotetico prezzo. Lo youtuber infatti ha riportato le testimonianze di due concessionarie che dichiarano uno stesso prezzo che si attesta sugli 87,000 dollari. Chiaramente è probabile che la somma possa variare di qualche centinaio di dollari, ma comunque sembrerebbe capace di rimanere al di sotto dei 90,000 verdoni, una cifra piuttosto contenuta per portarsi a casa una supercar da 670 CV, specialmente in relazione alle dirette avversarie, che propongono un prezzo che generalmente lo supera più del doppio.

Lo youtuber ha però mantenuto l’anonimato su coloro che avrebbero rilasciato queste dichiarazioni, quindi come al solito invitiamo a trattare il tutto con la dovuta cautela, anche perché non bisogna dimenticare che la futura Corvette dispone di un motore totalmente nuovo e ispirato a quello della Ferrari 458, per cui non è scontato che la cifra finale possa alzarsi notevolmente, ma anche in questo caso rimarrebbe la vettura più economica del suo segmento.