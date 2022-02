Rumors dicono che la Porsche 911 da sterrato si chiamerà Dakar e non Safari

Pare che sia sbocciata una nuova moda nelle ultime settimane. Le case costruttrici sembrano affascinate dalle auto sportive trasformate in mezzi da fuoristrada, e dopo aver visto una Lamborghini Huracan Sterrato durante dei test sulla neve, anche Porsche abbraccerà questo segmento con una 911 dall’assetto rialzato.

La Porsche 911 da offroad è stata avvistata più volte negli ultimi tempi, anche lei sulla neve per testare il comportamento dinamico in condizioni di scarsa aderenza. Se avete notato, però, non le diamo un nome definito, perché a differenza del modello di Sant’Agata Bolognese, il nome di questa nuova Porsche è ancora sconosciuto.

Le denominazioni più accreditate fino ad ora erano Safari e Dakar, ma stando ad alcune voci molto vicine al brand, arrivate all’orecchio di Motor Trend, l’auto dovrebbe chiamarsi 911 Dakar. È pur vero che spesso il brand di Zuffenhausen viene affiancato ai rally safari degli anni ‘80, ma in quegli anni ci furono molte 911 in gara alla Dakar, una competizione ancora oggi in vita che risulterebbe più attuale per il mercato odierno, qualora il suo nome diventasse la denominazione del modello.

Senza dimenticare che, nel 2012, Porsche presentò il concept di una 911 da sterrato che venne chiamata proprio Dakar. Inoltre sembra che la casa voglia comunque allontanarsi dalla denominazione Safari in quanto già largamente utilizzata tra i preparatori e restomodders legati alla casa tedesca, come Singer, RUF, Gemballa e altri.

Infatti quando Singer presentò la All-Terrain Competition Study, la casa di Zuffenhausen chiese all’azienda californiana di togliere la scritta Porsche dalla vettura. Il motivo è stato poi spiegato dalla casa stessa, che disse. “Siamo lieti di avere una comunità in crescita di appassionati di Porsche. Ci aiutano a garantire che così tante auto Porsche originariamente costruite decenni fa rimangano in circolazione e siano ancora apprezzate. Allo stesso tempo, abbiamo la responsabilità nei confronti dei nostri clienti di garantire che i prodotti Porsche, ideati e progettati da noi, possano essere identificati in modo chiaro e semplice".