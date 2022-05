Rumors dicono che BMW darà vita alla Hommage Concept, un'edizione limitata su base M4 CSL

BMW ha annunciato la presentazione di un nuovo modello M al prossimo Festival of Speed di Goodwood, e oltre ai modelli che già conosciamo pronti per il debutto, potrebbe aggiungersi un outsider degna di nota. Alcuni rumor parlano infatti dell’arrivo di un’edizione limitata ispirata alla 3.0 CSL Hommage Concept.

Le voci indiscrete arrivano dal magazine australiano Motor, che sostiene inoltre che tale edizione speciale prenderà vita sulla base della BMW M4 CSL che verrà presentata in forma ufficiale al Concorso d’Eleganza Villa d’Este che si terrà il prossimo 20-22 maggio. Questo inedito modello dovrebbe chiamarsi diversamente, ma il suo design attingerà a piene mani proprio dal prototipo 3.0 CSL Hommage del 2015, che a sua volta si ispirava all’originale BMW E9 CSL “Batmobile” da corsa.

Sotto al cofano adotterà lo stesso motore 6 cilindri in linea della M4, ma si pensa che la potenza massima possa lievitare fino a quota 600 CV, con una coppia massima di 700 Nm, scaricati ovviamente sulle sole ruote posteriore, come vuole la tradizione. Tali numeri permetterebbero prestazioni degne di nota, con uno 0-100 km/h in 3.5 secondi e una velocità massima superiore ai 300 km/h. Trattandosi di una CSL, il peso sarà altrettanto fondamentale e dovrebbe attestarsi attorno ai 1550 kg.

Le indiscrezioni continuano affermando che il veicolo verrà prodotto in un’edizione limitatissima di soli 50 esemplari, ognuno dei quali con un prezzo di circa 600.000 euro, ossia il triplo rispetto alla vettura su cui si basa.