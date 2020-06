Un rumoroso prototipo di Ferrari 812 Superfast è appena stato beccato in pista

Alcuni mesi fa dei fotografi beccarono un prototipo di Ferrari 812 Superfast mentre sfrecciava tra le strade limitrofe al centro di produzione di Maranello. La vettura portava in dote alcune modifiche alla carrozzeria, incluse nuove prese d'aria, paraurti arrotondati e fiancate non visibili a causa del camuffamento.

Dalle immagini trapelò anche un sistema di scarico leggermente rivisto, e The Supercar Blog sospettò si potesse trattare del prototipo di una 812 ancora più estrema, e cioè la sua variante "GTO". I ragazzi di Autoevolution hanno azzardato di più tramite ulteriori speculazioni, provando a scommettere sul fatto che fosse un V12 da 6,5 litri ed erogante 860 cavalli a muovere la supercar. Se ciò si rivelasse vero saremmo di fronte a un balzo di circa 60 cavalli rispetto alla versione "standard".

Adesso un altro prototipo dello stesso modello è stato avvistato sul circuito di Fiorano, non lontano dallo stabilimento di Maranello, e il video in alto ci dà la possibilità di ascoltarne il sound. A fornirci le riprese è lo YouTuber Varryx, che ha ben pensato di proporci più passaggi sulla stessa parte della pista. Allo stato attuale la 812 Superfast è già lodata per il suono emesso dagli scarichi, ma dal video ci pare di udire un rumore più alto durante le scalate e un ruggito più forte a giri elevati.

Di quanto detto in precedenza riguardo il motore non possiamo esser sicuri, e lo siamo ancora meno di quello che stiamo per riportare. Secondo quanto discusso da alcuni utenti del forum Ferrari Chat pare la nuova vettura sia la "812 VS", con VS che sta per la Versione Speciale pensata totalmente sulla guida in pista. Ferrari, sempre stando ai rumor, potrebbe farne uscirne dalla fabbrica appena 799 esemplari, prezzati a circa 700.000 euro l'uno escludendo le lievitazioni dei costi dovute alle personalizzazioni.

Per concludere restando presso la casa automobilistica italiana, vi rimandiamo ad un dietro le quinte relativo al remake di C'etait un Rendezvous, storica pellicola cinematografica ad opera del regista Claude Lélouch. La reinterpretazione in chiave moderna del film vedrà come protagonista la fantastica Ferrari SF90 Stradale. Infine, tornando al sound delle Ferrari, ecco quello di una F50 a scarichi liberi.