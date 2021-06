Il rumore della Bugatti Bolide spaventa il pubblico milanese in occasione del MIMO 2021

Poche auto riescono a calamitare l’interesse delle persone come Bugatti, che con la Bolide innalza i picchi di euforia a livelli irraggiungibili. I visitatori del MIMO 2021 si sono rifatti gli occhi sulle sue forme, ma alcuni fortunati hanno sentito il suo ruggito. Grazie alle riprese di NM2255 possiamo goderne anche noi.

Non aspettatevi l’urlo al limitatore, ma accontentatevi di una messa in moto tutt’altro che banale accompagnata dal gorgoglio del propulsore durante le manovre di carico dell’auto. Il motore montato su questa bestia a quattro ruote è lo stesso W16 da 8.0 litri e quattro turbo montato sulla Chiron, ma in questo caso è stato vitaminizzato ulteriormente per raggiungere l’incredibile potenza di 1850 CV e 1850 Nm di coppia.

Il rumore della Bolide è ben superiore rispetto alla Chiron, tanto che nel momento in cui è stata accesa il pubblico assiepato attorno all’auto ha sussultato per lo spavento. Anche le prestazioni dichiarate dalla casa lasciano di stucco, si parla infatti di uno 0-100 km/h in appena 2,17 secondi, mentre i 500 km/h - si avete letto bene – si raggiungono in 20,16 secondi. Ma non sarà una vettura adatta solo ai rettilinei, infatti secondo le simulazioni fatte dalla casa francese, la Bolide potrebbe percorre un giro del Nurburgring con un crono di 5:23,1.

Se volete scoprire altri segreti di questa vettura, vi consigliamo questo video, dove Bugatti stessa ci racconta il processo di sviluppo della vettura, che per il comparto aerodinamico ha preso spunto dalle palline da Golf.